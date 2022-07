Política Alvo de operação da PF, empresa tem contrato de asfalto com Goiânia Construservice é responsável por três lotes de reconstrução asfáltica na capital desde 2020; há três meses, contrato ganhou R$ 43 milhões de aditivo da Prefeitura

Um dos alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (20) para apurar desvios na estatal federal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Maranhão é a empresa Construservice, responsável por três lotes de reconstrução asfáltica de Goiânia desde 2020 e que ganhou R$ 43 milhões de aditivo da Prefeitura h...