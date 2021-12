Política Alvo de protestos de servidores pela data-base, Caiado diz que prioridade é área social Manifestantes vaiaram o governador e aliados e usaram megafone para cobrar a atualização dos salários

Alvo de protestos de servidores que cobravam data-base no mutirão em Aparecida de Goiânia, na manhã deste sábado (11), o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que a área social é prioridade do governo, por conta da pandemia do coronavírus, e que as dificuldades de reposição salarial ocorrem por herança de rombo fiscal. Na primeira edição do mutirão, em Goiânia, no dia 2...