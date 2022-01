Política Amma retira outdoor com foto de Bolsonaro e Vitor Hugo após constatar que estrutura é clandestina Painel estava localizado na Avenida Mambaí, no Residencial Clea Borges, e não tinha identificação ou autorização da agência; além disso, a estrutura estava na mira do Ministério Público Eleitoral por causa de possível propaganda eleitoral irregular

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) retirou, nesta quarta-feira (19), um outdoor que estava localizado em um terreno na Avenida Mambaí, no Residencial Clea Borges, em Goiânia, e tinha uma propaganda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e do deputado federal Vitor Hugo (PSL). Em nota, a Amma informou que o painel é clandestino, e não possui identi...