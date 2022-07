Política André Martins pede exoneração do cargo de secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia de Goiânia Decreto que tornou oficial a saída do programador do primeiro escalão da Prefeitura foi publicado nesta quinta-feira (7)

O programador André Rodrigues Martins foi exonerado, nesta quinta-feira (7), do cargo de secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia de Goiânia. De acordo com decreto, assinado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e publicado no Diário Oficial do Município, André pediu para deixar o cargo. A reportagem apurou que a secretária executiva, Amanda Abigail Vieira...