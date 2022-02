Política André Mendonça: "Não me preparei para ser ministro do Supremo, mas para que Deus me usasse" Ministro participou, neste sábado (5), do Fórum Cristão de Governo, realizado pela Igreja Fonte da Vida, em Goiânia

Em palestra no Fórum Cristão de Governo, realizado pela Igreja Fonte da Vida, em Goiânia, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça listou "dez princípios do embaixador do Reino de Deus" como diretrizes da sua vida e de sua atuação. "Não me preparei para ser ministro do Supremo, mas para que Deus me usasse", afirmou, sob aplausos e gritos de "aleluia" e...