Política Antes de cair, secretário de Finanças de Goiânia teve embates com Wanderley Tavares Geraldo Lourenço resistiu a liberar R$ 17 milhões para acordo com empresa de transporte; embate incluiu bate-boca em gabinete da Sefin. Prefeito liberou o dinheiro nesta quinta-feira

Antes do anúncio de saída do cargo, o secretário de Finanças de Goiânia, Geraldo Lourenço, teve embates com o presidente do Republicanos do Distrito Federal, Wanderley Tavares, sobre repasses de recursos para empresa de transporte que presta serviços à Prefeitura. O entrevero incluiu até bate-boca no gabinete do titular da Sefin. Havia demandas de liberação ...