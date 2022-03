Política Antiga sede da Alego será transformada em Palácio da Cultura Segundo o prefeito, a previsão é que o Paço Municipal receba a devolução do palácio até o início de maio

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), informou nesta terça-feira (15) que a antiga sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o Palácio Alfredo Nasser, no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, será destinada à criação do Palácio da Cultura. Havia solicitações do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) e da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) para...