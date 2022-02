Política Ao abrir ano judiciário, presidente do STF pede tolerância em eleição Ministro Fux citou ainda o enfrentamento à pandemia de Covid-19

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, conclamou os brasileiros para exercitarem a tolerância ao longo deste ano eleitoral e afirmou que não há espaço para a violência e ações contra o regime democrático. A fala ocorreu na manhã de hoje (1º), durante o discurso do presidente da Corte na sessão solene de abertura do ano judiciário. “Não obstan...