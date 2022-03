Política Ao investir, a mulher beneficia a sociedade, diz líder de rede de apoio CEO da Rede Mulher Empreendedora (RME) e diretora do Instituto Rede Mulher Empreendedora, Célia Kano, foi entrevistada pela jornalista Cileide Alves no Chega Pra Cá desta terça-feira, 8 de março

Quando se investe na mulher, está se investindo na sociedade, porque as mulheres não empreendem só para si, mas também para os filhos, a família, a comunidade, e não apenas no Brasil, esse é um dado internacional. Quem afirma é a co-CEO da Rede Mulher Empreendedora (RME) e diretora do Instituto Rede Mulher Empreendedora, Célia Kano, entrevistada pela jornalista Cileide Alves n...