Conforme o colunista da GloboNews, Valdo Cruz, pelo menos 150 pessoas que participaram dos atos terroristas neste domingo (8), em Brasília, foram presas por depredação do patrimônio público. Segundo ele, a Polícia Federal identificou um grupo que centralizou o planejamento do ataque.

Ainda conforme o colunista, forças de três Estados, incluindo Goiás, vão auxiliar na segurança após vândalos invadirem os prédios dos três Poderes nesta tarde, depredando as sedes do governo federal, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Devido à gravidade da situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal no Distrito Federal. De acordo com o decreto, o objetivo é “pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública”. O documento nomeia Ricardo Garcia Cappelli para o cargo de interventor.

Conforme adiantado pela CNN, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, convocou a presença de todos os policiais civis e militares do Distrito Federal, em reação aos atos de manifestantes que ocuparam a Esplanada dos Ministérios e invadiram e depredaram sedes do governo em Brasília neste domingo.

