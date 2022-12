Política Após cirurgia no coração, Caiado passa bem, mas não tem previsão de alta, diz boletim Governador passou por um procedimento de revascularização do miocárdio, também conhecido como “ponte de safena”

Após cirurgia no coração, o governador Ronaldo Caiado (UB), de 73 anos, passa bem, mas não tem previsão de alta, informa o boletim médico do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desta sexta-feira (9). O chefe do Executivo goiano foi internado nesta quinta-feira (8) para realizar um procedimento de revascularização do miocárdio, também conhecido como “ponte de ...