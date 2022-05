Política Após Datafolha, Bolsonaro faz clamor a indecisos em Goiânia Fala é feita após pesquisa do Datafolha, em que ele aparece com 27% das intenções de voto

Em discurso na Assembléia de Deus Ministério Fama, em Goiânia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez clamor aos indecisos. A fala é feita após pesquisa do Datafolha, em que ele aparece com 27% das intenções de voto. "Pior que decisão mal tomada é indecisão, vamos decidir, trabalhar, conversar com todos e não só com quem estádo nosso lado, vamos mostrar que uma de...