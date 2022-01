Política Após dois dias internado, Bolsonaro assiste jogo em Goiás Presidente acompanhou partida de futebol organizada pelo cantor sertanejo Marrone na cidade de Buriti Alegre

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou a Buriti Alegre, cidade do Sul de Goiás, por volta das 20h desta quarta-feira (5). O chefe do Executivo assistiu a jogo de futebol beneficente organizado pelo cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno. A visita ao estado ocorreu horas após Bolsonaro receber alta hospitalar. O presidente estava internado até a manhã des...