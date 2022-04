Política Após fake news, YouTube proíbe Câmara de Goiânia de usar canal alternativo Sessões ficam sem transmissão nesta terça-feira em penalidade por divulgação de fake news

Atualizado às 9h40, com informação de transmissão pelo Facebook O YouTube proibiu a Câmara de Goiânia de realizar transmissões também pelo canal Escola do Legislativo, que estava sendo utilizado como alternativa após a suspensão do canal oficial da Casa. O POPULAR revelou na segunda-feira (25) que o perfil da Câmara havia sido suspenso por sete dias por conta da divulgação de informações falsas em vídeos de ataques à vacina contra a Covid-19. ...