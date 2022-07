Política Após insatisfação do PSD, Caiado fala em ‘personalismo e vaidade’ Com presidente da Alego, Lissauer Vieira, ausente, pela primeira vez evento de transferência da capital para Goiás não teve representante oficial do Legislativo

Em meio às insatisfações do PSD com a falta de espaço para candidatura única ao Senado na chapa governista, o evento de transferência da capital para a cidade de Goiás não teve pela primeira vez a presença de representante oficial do Legislativo. Insatisfeito, o presidente da Assembleia e pré-candidato ao Senado, Lissauer Vieira (PSD), não participou e não enviou subs...