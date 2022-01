Política Após internação do presidente, Michelle Bolsonaro diz que facada gerou “sequela para toda a vida" Bolsonaro deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (3), com um quadro de suboclusão intestinal

A primeira-dama Michelle Bolsonaro agradeceu, em sua conta no Instagram, as mensagens que recebeu após a internação do presidente Jair Bolsonaro na madrugada desta segunda-feira (3). Michelle, que está acompanhando o marido no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, destacou em sua publicação que a hospitalização de Bolsonaro é decorrente da facada que recebeu em 2018. “...