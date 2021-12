Política Após posse no STF, André Mendonça defende democracia Novo ministro, definido por Bolsonaro como “terrivelmente evangélico”, reconheceu a importância da imprensa em sua primeira declaração, sem perguntas

Na primeira declaração como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça afirmou nesta quinta-feira (16) que pretende ajudar a “consolidar a democracia” e fez gestos à imprensa.“Primeiro compromisso que eu queria dizer a todos, reiterar na verdade com a democracia, com os valores da nossa Constituição e em especial com a Justiça”, disse a jornalistas lo...