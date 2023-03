Política Após pressão, Caiado abre espaço para o PSD na gestão Governador conversou com o presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, que indicou o ex-deputado federal Francisco Jr. para ocupar cargo na gestão

O governador Ronaldo Caiado (UB) intensificou a articulação por mudanças no secretariado ao longo desta semana. A conversa nesta quinta-feira (2) foi com o presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, que indicou o ex-deputado federal Francisco Jr. para ocupar cargo na gestão. O posto deve ser definido nos próximos dias. Ao Giro, Vilmar relatou que o governador convidou ...