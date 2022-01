Política Após reportagem, PGR republica folha de pagamento com correções de dados Valor máximo caiu para R$ 471 mil e procurador de Goiás passa ao primeiro lugar do ranking; 70 procuradores seguem com remuneração superior a R$ 300 mil em dezembro

Sob alegação de imprecisões nos dados, a Procuradoria Geral da República (PGR) publicou nova tabela com os pagamentos salariais de dezembro do ano passado, que reduz para R$ 471.225,26 o maior valor pago a um procurador da República. Com as mudanças, o procurador de Goiás Mário Lúcio de Avelar passa a ser o primeiro colocado da lista.Na relação anterior, disponível no Po...