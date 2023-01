O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB) participou da reunião dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (9), em Brasília. O encontro previsto para acontecer apenas no final do mês foi antecipado em virtude dos ataques terroristas que bolsonaristas promoveram no último domingo (8).

O emedebista representou o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que ainda está em fase de recuperação após cirurgia cardiovascular. A reunião ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília.

Daniel Vilela disse que a reunião foi para reafirmar a democracia após os atos de terrorismo e vandalismo que aconteceram em Brasília no último domingo (8) e reforçou que a Segurança de Goiás está atenta e de prontidão pra impedir novos possíveis ataques.

“Foi uma reunião que reafirmou a democracia e o Estado Democrático de Direito. Ontem mesmo e hoje o governador Ronaldo Caiado determinou que todas as todas as forças de segurança do estado que pudessem estar atenta de prontidão e trabalhando de forma compartilhada com as forças de segurança nacional, no sentido de coibir qualquer nova atitude por parte desses vândalos e criminosos", disse Daniel Vilela.

No domingo, após a invasão, o governador Ronaldo Caiado (UB) se disponibilizou a enviar policiais do estado para ajudar na segurança no Distrito Federal. Pelas redes sociais, Caiado afirmou que o ato é "inadmissível, inaceitável e condenável". O governador também reforçou em suas redes sociais que a "democracia não pode ser posta à prova a cada resultado eleitoral, por aqueles descontentes com o resultado das urnas".

Atos bolsonaristas

Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, no último domingo (8), após entrar em confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Depois dos atos bolsonaristas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal (DF) após a invasão bolsonarista no Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. A intervenção vale até dia 31 de janeiro. O anúncio de intervenção foi feito quase três horas e meia após a invasão.

Afastamento de Ibaneis Rocha

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pelo prazo inicial de 90 dias na madrugada desta segunda-feira (9). A suspensão determinada por Moraes vale por 90 dias e ocorre horas depois que bolsonaristas radicalizados invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.

Acampamento bolsonarista

O acampamento bolsonarista que estava montado em frente ao quartel do Exército em Goiânia foi desmobilizado nesta segunda-feira (9) Imagens mostram militares carregando grades de madeira e colhões que ficavam sobre as tendas.

A desmobilização aconteceu após atos golpistas feitos por bolsonaristas radicais em Brasília, no domingo (9). Segundo o coronel da Polícia Militar André Avelar, o acampamento foi desmontado de forma pacífica, após uma diminuição significativa dos manifestantes que estavam no local.

270 vagas em presídios

Em diálogo com a União, o governo de Goiás ofereceu 270 vagas em presídios do Entorno do Distrito Federal para receber bolsonaristas radicais detidos por participação em atos terroristas em Brasília no domingo (8) ou mobilizações antidemocráticas no país. A informação foi passada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) a parlamentares, em almoço no Palácio das Esmeraldas, na tarde desta segunda-feira (9).

A tropa de choque do Entorno também está em alerta para a necessidade de reforço da estrutura do governo federal e do Distrito Federal, conforme já havia dito o governador pela manhã, após reunião com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública.

Poderes em Goiás

Após reunião com o governador Ronaldo Caiado na manhã desta segunda-feira (9), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás informou que aumentará o efetivo policial nas sedes dos três poderes e do Ministério Público no estado. Embora o secretário afirme que a situação em Goiás "está calma" e "dentro da normalidade", a polícia monitora possíveis mobilizações no estado.