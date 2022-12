O governador Ronaldo Caiado (UB), de 73 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (14), do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O chefe do Executivo goiano foi internado no dia 8 de dezembro para realizar um procedimento de revascularização do miocárdio, também conhecido como “ponte de safena”.

O boletim médico atualizado destaca que Caiado se recuperou “completamente”, apresenta plenas condições clínicas e que seguirá em São Paulo por recomendação médica. A cirurgia foi necessária após exames de rotina detectarem um nível entupimento em vasos sanguíneos que irrigam o coração.

Um dia após a cirurgia, o boletim informou que o paciente estava se alimentando e respirando espontaneamente. No dia 10, informaram que ele já caminhava pelo quarto e apresentava uma evolução satisfatória. A médica responsável pela equipe que o acompanha é Ludhmila Hajjar, amiga do governador há mais de dez anos.

