Política Após ser solto, pastor Gilmar Santos diz que “País está tomado pelo ódio e fome ao poder” Mensagem foi postada no Instagram do religioso, que reforçou que sua prisão foi ilegal e que existe uma “luta incansável para enfraquecer o governo eleito”

Após ser solto, o pastor Gilmar Santos, um dos presos na operação Acesso Pago, da Polícia Federal (PF), disse que o “País está tomado pelo ódio e fome ao poder.” Ele ainda reforçou que sua prisão foi ilegal e que existe uma “luta incansável para enfraquecer o governo eleito.” A mensagem foi postada no perfil do pastor no Instagram. A operação da PF investiga pagamento...