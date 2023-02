Após uma semana desde sua exoneração, o ex-delegado geral da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Alexandre Lourenço, foi nomeado para o cargo de Gerente de Ação Integrada no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás. A publicação foi feita no suplemento do Diário Oficial do Estado da noite desta quinta-feira (9).

Nessa gerência, Alexandre Lourenço irá articular operações conjuntas entre as forças de segurança e fiscalização juntos a oficinas, ferros-velhos e empresas de revendas de peças usadas para evitar irregularidades. O cargo em que foi nomeado era ocupado por Pedromar Augusto de Souza, que já foi titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar).

Em entrevista ao POPULAR, o delegado afirmou que os motivos do pedido de exoneração são exclusivamente pessoais. Segundo Alexandre, ele teria que cuidar de questões familiares e ficaria um tempo fora do estado, o que inviabilizaria a dedicação ao cargo.

Com a saída do cargo, Lourenço disse que pretendia tirar férias ou licença. "O governador e o secretário de Segurança Pública vão escolher o novo diretor-geral. Por enquanto, não sei se vou ocupar outro cargo", comentou na época.

Alexandre estava no comando da Polícia Civil de Goiás há quase dois anos. Ele foi para o cargo de delegado-geral da PC para substituir Odair José Soares, que deixou o cargo à época para assumir a Superintendência de Combate à Corrupção.