Política Após Vaza Jato, Moro enfrenta novo problema com aplicativo Telegram O link publicado pelo invasor no Twitter do ex-juíz levava para um canal com conteúdo pornográfico

A conta do ex-juiz Sergio Moro no Twitter fez um tuíte às 00h05 desta quarta-feira (3) de um link para um canal no Telegram, aplicativo cuja invasão por um hacker de Araraquara resultou na Vaza Jato ao expor suas conversas com procuradores da Lava Jato. A postagem dizia, em inglês, "este post é para o Telegram, eu quero obter esse nome de usuário" e conduzia para u...