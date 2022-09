Política Apenas 24% dos candidatos em Goiás receberam recursos até agora

Análise do POPULAR nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados até a sexta-feira (2), mostra maior concentração dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em Goiás nas eleições deste ano.Até o momento, 288 candidatos e 12 diretórios partidários já receberam R$ 119,5 milhões para financiar suas campanhas, o que representa 23,9% ...