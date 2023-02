Política Apesar de gesto, vereadores esperam resultados Ida do secretário de Governo, Jovair Arantes (Republicanos), à Câmara Municipal foi vista pelos vereadores como um gesto positivo mas o tom de cobrança por parte do legislativo deve continuar.

A visita do secretário de Governo, Jovair Arantes (Republicanos), à Câmara Municipal de Goiânia foi vista pelos vereadores da base e da oposição como um gesto positivo por parte do Paço Municipal. No entanto, parlamentares relataram à reportagem que o tom de cobrança por parte do legislativo deve continuar. Presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota) abriu...