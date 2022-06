Política Aprovada isenção de taxa por área doada ao estado para construção de hospital oncológico em Goiânia Com o projeto, o estado deixará de pagar R$ 269 mil à Prefeitura

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, na manhã desta quinta-feira (2), em definitivo, o projeto de lei que isenta o estado do pagamento da taxa de aprovação de desmembramento da área doada pela União para abrigar o Complexo Hospitalar Oncológico. A área fica na BR-153, no sentido de Goiânia a Anápolis. O projeto foi enviado pela Prefeitura de Goiânia no dia 3 de m...