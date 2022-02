Política Aras usa casos de racismo e homofobia para se distanciar do bolsonarismo PGR atua alinhada ao Executivo na maioria das situações, mas faz ofensiva contra bolsonaristas em outras denúncias

O procurador-geral da República, Augusto Aras, tem usado casos de racismo e homofobia cometidos por aliados de Jair Bolsonaro (PL) para tentar se distanciar da pecha de aliado do presidente.Omissa em relação às ofensivas de Bolsonaro contra as instituições e inerte em relação a indícios de irregularidades no governo, a PGR já pediu abertura de inquéritos contra três...