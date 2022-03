Política Arrecadação de Estados e municípios pode cair R$ 11,9 bi

Levantamento do Instituto Nacional do Orçamento Público (Inop), feito a pedido do POPULAR, mostra que Estados e municípios devem perder aproximadamente R$ 12 bilhões com a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), anunciada pelo governo federal.Os Estados deixam de receber R$ 6,06 bilhões e os municípios, R$ 5,85 bilhões. A perda da União deve ficar na cas...