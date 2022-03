Política Arrecadação total dos municípios em 2021 deve superar a dos 3 últimos anos

Os 246 municípios de Goiás devem fechar 2021 com a maior soma de arrecadação dos últimos três anos. A análise foi feita a partir dos dados do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) levantados a pedido do POPULAR.Somados, os municípios de Goiás tiveram R$ 19,3 bilhões de receita em 2021. Contudo, 40 cidades estão com prestação de contas em atraso, entre elas, Goiâ...