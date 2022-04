Política Asmego diz que categoria tem‘carga horária sobre-humana’

Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Patrícia Carrijo comemorou a proposta de reestruturação do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) e afirmou, em nota encaminhada ao POPULAR, que membros da categoria têm trabalhado por longos períodos diante da demanda de processos. “De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2021, os desembarga...