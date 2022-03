Política Assembleia do Sintego aprova estado de greve dos servidores da educação municipal de Goiânia A ideia é começar a greve na próxima terça-feira (15), caso não haja nova negociação

Em assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), os servidores municipais da Educação de Goiânia aprovaram estado de greve, com nova assembleia marcada para a próxima terça-feira (15), quando pode começar a greve. A decisão foi tomada em votação, realizada em encontro, no Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal), no Setor Sul, nesta q...