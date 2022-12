Política Assembleia Legislativa de Goiás aprova aumento salarial de deputados Deputados recebem atualmente R$ 25 mil e passarão a ter R$ 34,7 mil em 2025

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta terça-feira (27), em primeira votação, o projeto de lei que eleva os salários dos parlamentares em 37,3% até 2025. O único voto contrário foi do deputado Humberto Teófilo (Patriota). Seguindo efeito cascata do reajuste aprovado no Congresso, os deputados estaduais receberão R$ 9,45 mil a mais em 2025. A Constituição estabe...