Política Assembleia vai pagar auxílio-alimentação de R$ 1 mil para servidores efetivos e comissionados Impacto financeiro mensal do benefício é de cerca de R$ 2,5 milhões

Mais de 2 mil servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa de Goiás foram beneficiados com vale-alimentação de R$ 1 mil por mês. Segundo o presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), o pagamento do auxílio terá impacto financeiro mensal de cerca de R$ 2,5 milhões. Ainda de acordo com Lissauer, o auxílio-alimentação é uma reinvindicação antiga dos se...