Assessor do deputado Coronel Adailton participa de atos terroristas em Brasília

O servidor comissionado da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) Elias Francisco Bento foi um dos goianos que participaram dos atos terroristas no último domingo (8), em Brasília. Ele atua na secretaria do gabinete do deputado estadual coronel Adailton (PRTB). Cerca de 951 goianos participaram dos atos terroristas na capital federal, de acordo com a Polícia Rodoviária F...