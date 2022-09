O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é alvo de protestos nos carros de som, faixas e até por meio de boneco do magistrado na avenida Paulista. Um grupo circulava pela Paulista com um boneco feito de papel do ministro, com quem várias pessoas pediram para tirar fotos. Na imitação, um cartaz dizia "inimigo do Brasil".

Entre os bolsonaristas, o boneco mais popular, porém, era uma réplica inflável do próprio presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avenida, também havia um boneco gigante de Bolsonaro. O ato apresentou forte componente religioso, com orações contra o comunismo e outras rezas.

Em um dos carros, os manifestantes afirmaram que as eleições são uma luta espiritual e pediram para o público na Paulista rezar o Pai Nosso. Os discursos também com frequência citavam Deus e a família. Entre os materiais distribuídos havia até uma oração pelas eleições de 2022.

"No momento em que o Brasil se encontra na encruzilhada, que pode levá-lo de volta ao comunismo e à corrupção, nos prostramos aos Vossos Pés, Rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e, por meio destas humildes orações, pedimos que intercedais junto ao Vosso Filho pela nossa Pátria ameaçada", diz parte do texto.

Rio de Janeiro

O pastor Silas Malafaia reprimiu uma música contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tocada no trio elétrico que contratou para o ato de 7 de Setembro na orla de Copacabana. "Defensor de vagabundo, advogado do PT", dizia a canção, interrompida imediatamente após Malafaia, ainda no chão, fazer que não com o dedo em direção ao carro.

Questionado pela Folha de S.Paulo, Malafaia justificou: "Sabe por quê? Nós não podemos dar a Alexandre a moral que ele quer. Ele não é o entro das atenções. Por que vamos ficar colocando azeitona no empadão do cara?" Desafeto dos bolsonaristas, o ministro é um dos principais alvos na manifestação que reúne neste domingo (7) milhares no bairro cartão-postal do Rio.

O presidente Jair Bolsonaro é esperado no trio, pelo qual Malafaia diz ter pago, do próprio bolso, "como pessoa física", R$ 35 mil.

