Política Atritos entre Poderes e ataques de Bolsonaro marcaram 2021 Embates envolveram ameaças golpistas do presidente da República e controle do Congresso sobre emendas de relator

Em 2021, Executivo, Legislativo e Judiciário se estranharam, com o envolvimento de diferentes personagens dos Três Poderes. O principal embate se deu entre Executivo e Judiciário, causado por sucessivos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Legislativo e Judiciário trocaram farpas sobre as emendas de relator, com ...