Política Aumento de eleitores com menos de 18 anos chega a 85% em Goiás Segundo o balanço do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), são 60.808 jovens com 16 e 17 anos que vão votar na eleição deste ano

O número de jovens eleitores em Goiás aumentou 85% em relação a 2020. São 60.808 eleitores com menos de 18 anos, diante de 32.841 na eleição municipal, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Em coletiva de imprensa concedida na tarde desta quinta-feira (5), o presidente do TRE-GO, Itaney Campos, disse que esse aumento foi o maior responsável pelo c...