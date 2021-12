Política Aumento de vagas não é unânime na Câmara de Goiânia Levantamento do POPULAR mostra que ao menos dez parlamentares são contra o projeto que eleva de 35 para 39 o número de cadeiras na Casa; comissão vota proposta nesta quarta, em sessão extra

O aumento de cadeiras na Câmara de Goiânia vem causando controvérsia entre os próprios vereadores. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, que eleva de 35 para 39 as vagas na Casa a partir de 2025, ainda está longe da unanimidade. É o que aponta levantamento do POPULAR, que procurou os parlamentares para responderem objetivamente se são contra ou a favor da m...