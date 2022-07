Diversos políticos e autoridades que fazem parte do governo estadual começaram a chegar no velório de Ronaldo Vieira Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) que morreu neste domingo (3).

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), a secretaria estadual da Educação, Fátima Gavioli, e a deputada federal Flávia Morais (PDT) são algumas das pessoas que já estão cemitério Complexo Vale do Cerrado. O ex-deputado federal por Goiás, Alexandre Baldy, também já se encontra no local.

O político Daniel Vilela, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), Rafael Lara, e o presidente do Conselho Estadual de educação, Flávio de Castro, também estão presentes. O velório será aberto ao público por volta de 21 horas.