Auxílio Brasil não melhora resultado eleitoral de Bolsonaro, segundo Datafolha

Apontado como uma das apostas do presidente Jair Bolsonaro para o ano eleitoral, o Auxílio Brasil ainda não teve resultado esperado, de acordo com a pesquisa do Datafolha. O presidente tem a preferência de 18% dos eleitores que declararam ser beneficiários do programa, percentual menor do que os 22% obtidos no resultado geral. O ex-presidente Lula alcança 61% ne...