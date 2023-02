Atualizada às 19h29 do dia 2 de fevereiro de 2023

Morreu nesta quinta-feira (2), em Goiânia, Moisés Franco Carvalho, avô do vice-governador Daniel Vilela (MDB). Ele também é pai do secretário de Estado de Comunicação, Gean Carvalho.

Moisés estava internado no Hospital do Coração Anis Rassi em Goiânia há aproximadamente um mês e acabou não resistindo a uma infecção pulmonar. O corpo será velado e enterrado em Jataí, na região sudoeste de Goiás O velório começará às 22h30 ainda nesta quinta-feira (2) e o sepultamento está previsto para às 11 horas desta sexta-feira (3). Ambos no Cemitério São Miguel.

Moisés nasceu em 7 de maio de 1932 e foi líder espírita em Jataí, além de incentivador esportivo na cidade e benfeitor na área social. Foi, também, o fundador do "Lar e Creche Marcondes Dias" e do "Albergue São Vicente de Paulo"

O vice-governador se manifestou nas redes sociais expressando gratidão pelo avô. "Vô Moisés, a separação física sempre irá nos entristecer, porém o Sr, mais do que ninguém, nos ensinou que a vida nesse plano é apenas uma passagem, estaremos eternamente juntos! Quero apenas expressar a minha gratidão, meu orgulho em ser seu neto", escreveu.

A prefeitura de Jataí usou as redes sociais para se solidarizar com a família. “O Prefeito Humberto Machado, consternado com o falecimento do Sr. Moisés se solidariza com todos os familiares e amigos neste momento de dor, e roga a Deus que o acolha na morada eterna”, disse em nota.

A Universidade Federal de Goiás (UFG) também prestou condolências e solidariedade aos familiares e amigos. "Filho de José Franco Carvalho e Gerantina Carvalho, Moisés Carvalho nasceu no município de Jataí, onde começou, desde a juventude, o trabalho em prol da área social", disse parte da nota divulgada no site oficial.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz também se pronunciou pelo falecimento do senhor Moisés Franco Carvalho. "Eu e minha esposa, Thelma Cruz, rogamos a Deus para que conforte o coração de amigos e familiares, nesse momento de grande tristeza e pesar. Que o belo exemplo de vida do senhor Moisés Carvalho continue a influenciar mais cidadãos a apoiarem atitudes essenciais, como a proteção aos idosos e os cuidados com a juventude, sempre tendo em vista uma sociedade mais solidária e fraterna", escreveu.