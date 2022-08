Política Baldy ainda espera ser o único candidato ao Senado na chapa do governador Presidente do Progressistas goiano chegou à convenção partidária, na manhã desta sexta -feira (5), acompanhado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira

Questionado, o pré-candidato a senador por Goiás Alexandre Baldy (PP) diz que ainda espera ser o único nome da base do governador Ronaldo Caiado (UB) na disputa. "Nós trabalhamos para isso, para que a gente possa demonstrar com todo nosso partido, o Progressistas, o maior partido de apoio à base do governador Ronaldo Caiado, o maior partido de apoio à base do pre...