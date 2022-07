Política Baldy espera convenção do União Brasil para definir suplência Pré-candidato ao Senado quer Chico Tomazini (UB) como primeiro suplente

Pré-candidato ao Senado, o presidente do Progressistas goiano, Alexandre Baldy, diz que espera a convenção do União Brasil para ver como vai ficar sua suplência. O ex-deputado federal fechou aliança com Chico Tomazini (UB), marido da prefeita de Pires do Rio, Cida Tomazini. No entanto, o União Brasil tem dois pré-candidatos a senador: os deputados federais Delega...