Política Bancada goiana do PL define alinhamento e nova liderança Segundo Professor Alcides, a bancada também discutiu a defesa diante de processo judicial que aponta suposta fraude à cota de gênero e pede cassação da chapa

Os quatro deputados federais eleitos do PL realizaram, nesta segunda-feira (16), reunião para discutir o alinhamento da bancada. O grupo é formado por Gustavo Gayer, Daniel Agrobom, Professor Alcides e Magda Mofatto. No encontro, os parlamentares definiram que Alcides irá liderar as primeiras ações da bancada. O presidente estadual do PL, Vitor Hugo, não foi convidado....