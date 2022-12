Política Bancada goiana mostra pouca resistência à PEC Entre deputados federais e senadores ouvidos pelo POPULAR, sete dizem ser favoráveis à proposta e quatro afirmam não ter ainda definido voto; só dois se declaram contra

A Proposta de Emenda à Constituição que deve liberar despesas consideradas prioritárias pelo futuro governo Lula (PT) do teto de gastos não tem grande resistência na bancada goiana no Congresso Nacional. De 13 dos 20 deputados federais e senadores, sete se dizem favoráveis à medida, mesmo que com ressalvas, quatro afirmam que ainda não definiram voto e apenas dois se ...