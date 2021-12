Política Barroso valida federação partidária, mas restringe prazo para união de siglas Ministro do STF afirma que blocos deverão ser formalizados até seis meses antes do pleito; decisão ainda será submetida ao conjunto da corte

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), validou nesta quarta-feira (8) a lei que criou as federações partidárias. O magistrado, porém, fixou o prazo de seis meses antes da eleição, marcada para outubro do ano que vem, como data-limite para que as siglas oficializem a união.A legislação aprovada pelo Congresso estabelecia que as federações pode...