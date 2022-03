Política Bispo Oídes do Carmo diz que pastor foi induzido em esquema no MEC Liderança evangélica nacional, Oídes concedeu entrevista ao programa Chega pra Cá nesta terça-feira (29)

Presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira Campo Campinas, de Goiânia, e uma das principais lideranças evangélicas do Brasil, bispo Oídes José do Carmo classificou as denúncias relacionadas ao envolvimento de pastores em um gabinete paralelo no Ministério da Educação como “triste e lamentável”. Para Oídes, Gilmar Santos – um dos líderes religi...