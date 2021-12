Política Ana Paula sobre vice de Caiado: "Fico feliz pela homenagem a meu pai, mas não me vejo na política" Ao comentar declarações de insatisfeitos com a escolha de Daniel Vilela, filha de Iris Rezende afirma que nunca cogitou disputar mandato eletivo

Depois de ter seu nome defendido por aliados do governo para a vaga de vice na chapa do governador Ronaldo Caiado (DEM), a filha do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende Ana Paula Rezende Craveiro, que é filiada ao MDB, disse que não pensa na possibilidade, mas que fica feliz por entender a citação como homenagem ao pai. "Eu fico feliz porque a marca que ele deixou é tão gr...