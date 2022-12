A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) terá convocação extraordinária para votar aumento de salários de governador, vice, deputados estaduais e secretários, depois da aprovação do reajuste para presidente da República, parlamentares e ministros pelo Congresso, nesta terça-feira (20). Os valores terão elevação de 37,3% nos próximos três anos, com aumento escalonado - dois aplicados em 2023, um em 2024 e um em 2025.

A informação foi confirmada pelo presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSD), que prevê a convocação para a próxima terça-feira (27), com pauta exclusiva do aumento. As sessões ordinárias na Casa foram encerradas na semana passada.

Em 2025, os salários dos deputados goianos passarão a R$ 34.774,64. Atualmente, eles recebem R$ 25.322,25. A Constituição estabelece que eles têm direito a até 75% do valor pago aos deputados federais. Em janeiro, no primeiro aumento, eles passarão a contar com R$ 29.469,99.

Ainda não há definição sobre o subsídio do governador, que hoje é de R$ 27.597,83. A previsão é de aumento no mesmo porcentual (37,3%), o que elevaria para R$ 37.891,8. Os salários do vice-governador e de auxiliares do primeiro escalão do governo serão de até 80% do valor pago aos parlamentares estaduais. Hoje são de R$ 22.077,44 e passarão a até R$ 27.819,7.

O projeto de lei será apresentado pela mesa diretora da Alego, já que a legislação prevê que a iniciativa deve ser do Legislativo. Antes disso, o governo estadual tem de enviar ofício com os dados sobre os valores dos subsídios pagos a governador, vice e secretários.

A Câmara e o Senado aprovaram na noite de terça o Projeto de Decreto Legislativo com primeiro reajuste de 16,37%, válido a partir de 1º de janeiro, igualando o subsídio atual (R$ 33.763,00) ao dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente em R$ 39.293,32.

Em abril de 2023, os valores aumentarão para R$ 41.650,92 (6%); em fevereiro de 2024, para R$ 44.008,52 (5,66%) e em fevereiro de 2025, para R$ 46.366,19 (5,36%). O impacto calculado em nível nacional, considerando Câmara, Senado e Executivo, é de R$ 178,2 milhões, segundo informações da Agência Câmara.

A última revisão dos salários havia ocorrido em 2014. A mesa da Câmara, que propôs o projeto, alega que o projeto recompõe apenas parcialmente a inflação do período, que chega a 60%.

